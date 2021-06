Conférence « Grenade, la ville de Federico Garcia Lorca » par Jacques Yves Bellay Dinard, 21 juin 2021-21 juin 2021, Dinard.

Conférence « Grenade, la ville de Federico Garcia Lorca » par Jacques Yves Bellay 2021-06-21 – 2021-06-21 Le Balnéum 2 Boulevard du Président Wilson

Dinard 35800

Jacques-Yves Bellay offre l’occasion de revisiter l’œuvre de Lorca, de découvrir son univers intérieur, l’amour de la terre andalouse, sa passion des gens humbles.

Federico Garcia Lorca est une figure majeure de la littérature mondiale. Poète, dramaturge, conférencier, ami de Salvador Dali, Luis Bunuel, Antonio Machado et Pablo Neruda, Lorca, de son vivant, sera lu et joué à Buenos Aires, New-York, Cuba, sa poésie et son théâtre emblématiques du sortilège espagnol.

Né à Grenade, la ville ne cessera d’habiter Lorca. Une ville maure, juive, catholique dont l’Alhambra cache bien des sortilèges. Lorca sera trahi par Grenade, fusillé par les franquistes, dans un village tout proche de la ville, en Août 1936.

Jacques-Yves Bellay est romancier et essayiste. Auteur de « Cinq heures du soir à Grenade » paru en 2018, et de « Le lac de Côme ou la symphonie des ombres » paru en mai 2021 aux Editions Yellow Concept, il est membre du comité de rédaction de la revue Esprit.

Entrée libre

Lundi 21 juin 2021 – 17h – Le Balnéum, Palais des Arts et des Festivals

+33 6 50 73 97 30

