Le Dr Michel PINSON (médecin généraliste) et le Dr Christophe LEFEVRE (médecin urgentiste et gériatre), tous deux médecins coordinateurs des EHPAD les Althaea et le Buisson, accompagnés de Christelle DESCHAMPS, psychologue, interviendront sur la thématique du vieillissement et s’attacheront à apporter une vision moins négative de ce processus naturel, auquel tous seront confrontés. Comprendre les mécanismes physiologiques et psycho-cognitifs à l’œuvre permet de mieux appréhender cette période de vie pour soi ou pour ses proches. Sylvain THEULLE, philosophe, apportera quant à lui un regard critique sur la perception de notre société sur le vieillissement en questionnant les concepts s’y rapportant. L’ensemble des intervenants répondront aux éventuelles questions du public. La conférence aura lieu le mercredi 10 novembre à 19h à la salle des Terres-Blanches à Amilly. Il est recommandé de réserver au plus tôt par téléphone au 02 38 95 45 45 ou par mail à [althaea-lebuisson@orange.fr](mailto:althaea-lebuisson@orange.fr). L’accès à la salle est conditionné à la présentation du pass sanitaire. Un buffet sera offert à la fin de la conférence. Pour celles et ceux qui ne pourraient se rendre sur place, la conférence sera diffusée en direct sur : [chaîne Youtube de la Ville](https://www.youtube.com/channel/UCi7ojEHApzvR8-a1j51zk2A/featured).

Entrée libre

Comprendre les mécanismes du vieillissement, prévenir ses effets

