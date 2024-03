Conférence grand public Santé et travail Salle multiculturelle Nitry, vendredi 15 mars 2024.

Conférence grand public Santé et travail Salle multiculturelle Nitry Yonne

Conférence grand public sur le thème de la santé et du travail se tiendra le vendredi 15 mars 2024 à partir de 18h30 à la salle multiculturelle de Nitry. Cette conférence est organisée par l’association « Contre le cancer, unissons-nous ». Le professeur Truc, oncologue radiothérapeute et Sandrine Charrier, psychologue, seront présents.

Buvette et petite restauration sur place ! Entrée 6€ par personne (réservation obligatoire avant le 3 mars 2024)

Contactez Limandat Ghislaine au 06 60 58 65 82 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:30:00

fin : 2024-03-15

Salle multiculturelle Route de Chablis

Nitry 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Conférence grand public Santé et travail Nitry a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois