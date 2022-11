Conférence grand public les mercredis d’Endoume Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: 13007

2022-11-30 19:00:00 – 2022-11-30 20:30:00

13007 Au-delà de 200m de profondeur, l’océan obscur représente 80% du volume océanique. Bien qu’étant le plus vaste écosystème sur Terre, il reste le moins connu de la planète. Son importance et les nombreuses découvertes qu’il réserve sont pourtant indéniables.



Au-delà de 200m de profondeur, l'océan obscur représente 80% du volume océanique. Bien qu'étant le plus vaste écosystème sur Terre, il reste le moins connu de la planète. Son importance et les nombreuses découvertes qu'il réserve sont pourtant indéniables.

Certains organismes possèdent la capacité extraordinaire d'émettre de la lumière grâce à une réaction chimique : la bioluminescence. Sur terre ce phénomène est restreint à certains animaux comme les lucioles, mais dans l'océan, de la surface jusqu'à 4000m de profondeur, les trois quarts des organismes sont bioluminescents, des bactéries jusqu'aux poissons, en passant par les méduses… Conférence grand public Les Mercredis d'Endoume: la bioluminescence marine.

