Conférence grand public « La mer en Débat » Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer, mardi 12 mars 2024.

Entrée gratuite. de 18H à 20H.

Acteurs du territoire et scientifiques se proposent d’échanger avec le public sur les grands enjeux de la mer Méditerranée. Lors de cette conférence animée par le CPIE Rhône-Pays d’Arles, nous invitons le public à se questionner et à participer aux échanges dans un espace propice au dialogue et respectueux de tous. Nous terminerons la discussion par un apéritif partagé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 18:00:00

fin : 2024-03-12 20:00:00

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur o.darrou@cpierpa.fr

