Conférence grand public des mercredis d’endoume Malmousque Marseille 7e Arrondissement, mercredi 27 mars 2024.

Conférence grand public « Peut-on effacer les traces du passé industriel sur les écosystèmes littoraux marseillais ? Réflexions sur la restauration écologique »

La prochaine conférence des Mercredis d’Endoume organisés par l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), aura pour thème « Peut-on effacer les traces du passé industriel sur les écosystèmes littoraux marseillais ? Réflexions sur la restauration écologique « .



Elle sera présentée par Isabelle Laffont-Schwob, professeure Aix Marseille Université et écologue au LPED et aura lieu le mercredi 27 mars 2024 à 19h en présentiel à la station marine d’Endoume à Marseille et en distanciel sur IMBE TV (https://tv.imbe.fr/les-mercredis-dendoume). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 19:00:00

fin : 2024-03-27 20:00:00

Malmousque Chemin De la Batterie des Lions

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur carole.borchiellini@imbe.fr

