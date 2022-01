Conférence grand public de Claude Bruter Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Bures-sur-Yvette Essonne Bures-sur-Yvette Le 17 février 2022 à 17H30 (heure française), Claude P. Bruter donnera une conférence en présentiel et sur Zoom, intitulée :

« Art et Mathématiques : sur l’incarnation des objets mathématiques au sein de l’art visuel » peeters@ihes.fr +33 1 60 92 66 64 https://www.ihes.fr/amisihes_17fevrier-2/ Centre de conférences Marilyn & James Simons 35, route de Chartres Bures-sur-Yvette

