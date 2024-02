CONFERENCE GOOGLE – à destination des créateurs d’entreprise Remiremont Remiremont, mardi 13 février 2024.

CONFERENCE GOOGLE – à destination des créateurs d’entreprise Conférence animée par un coach GOOGLE au sein de l’agence Pôle Emploi de Remiremont. Mardi 13 février, 13h30 Remiremont

Début : 2024-02-13T13:30:00+01:00 – 2024-02-13T16:45:00+01:00

Conférence animée par un coach GOOGLE au sein de l’agence Pôle Emploi de Remiremont.

Cette conférence est à destination des créateurs d’entreprises / porteurs de projet; Deux thématiques seront abordées :

Communiquer auprès de ses clients sur internet

L’intelligence artificielle au service des entreprises :

Traduction instantanée de menus pour les restaurateurs, génération facilitée de devis et de factures, créations écrites et visuelles à partir de simples instructions textuelles… Les champs d’intervention et d’application de l’IA sont très diversifiés

Cette conférence aborde des solutions simples et accessibles pour les entreprises de tous les secteurs d’activité afin qu’elles puissent gagner en productivité, mieux connaître leur cible ou maximiser leur visibilité en ligne.

Venez découvrir des solutions souvent gratuites et intuitives mais méconnues pour la plupart.

Evènement éphémère, conférence Gratuite !

Places Limitées!

Inscription obligatoire.

Remiremont 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est

