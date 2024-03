CONFÉRENCE Glenn Murcutt Salle Jean Gabin Royan, jeudi 4 avril 2024.

CONFÉRENCE Glenn Murcutt Par Caroline Mazel de l’agence Médiarchi Jeudi 4 avril, 18h30 Salle Jean Gabin Tarif (hors abonnement) 3,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T18:30:00+02:00 – 2024-04-04T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T18:30:00+02:00 – 2024-04-04T20:00:00+02:00

L’architecte australien Glenn Murcutt, Prix Pritzker 2002, est reconnu pour son architecture inspirée de la modernité mais pour autant ancrée dans le territoire, soucieuse des sites et des hommes. Refusant le ‘’marketing vert’’, il défend une architecture écologique pragmatique, basée sur le bon sens et l’économie. Respectueux des aborigènes, de l’histoire de son pays et de son climat, il constitue une figure discrète mais reconnue de la scène internationale. Loin du star système, il produit peu mais se réclame d’un précepte fort : « faire extraordinairement bien des choses extrêmement ordinaires ».

Salle Jean Gabin 112 Rue Gambetta, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 38 37 06 »}]

Royan Architecture

©A. Broadwell