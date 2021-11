Paris Pavillon de l'Arsenal Paris Conférence Gilles Perraudin Pavillon de l’Arsenal Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence Gilles Perraudin Pavillon de l’Arsenal, 16 novembre 2021, Paris. Conférence Gilles Perraudin

Pavillon de l’Arsenal, le mardi 16 novembre à 19:00

« Ivan Illich analysait finement que : “L’art d’habiter est une activité qui dépasse la portée de l’architecte…. Les architectes ne peuvent rien faire d’autre que construire.” Comment l’architecte peut-il alors exercer son rôle social si son imagination s’oppose à la fonction d’habiter ? Un architecte peut-il abandonner la dimension créatrice de son art ? La simplicité qu’impose les techniques de constructions en matériaux naturels peut-elle être une réponse à ce dilemme ? La pierre deviendrait-elle la « pierre d’angle » d’un nouveau paradigme constructif et architectural ? C’est à ces quelques questions que je tâcherais de répondre en présentant les derniers projets de l’atelier : Logements à Lyon livrés et à venir, logements à Genève ; maison individuelle en France et au Sénégal, villa pour artistes à Saint louis du Sénégal et des projets de jardins/sculptures en pierre. » Gilles Perraudin

Entrée libre selon les règles sanitaires en vigueur

Architectes sans architecture Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T19:00:00 2021-11-16T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland 75004 Paris Ville Paris lieuville Pavillon de l'Arsenal Paris