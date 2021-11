Conférence : Gilles Clément Besançon, 26 novembre 2021, Besançon.

Conférence : Gilles Clément Frac-Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon

2021-11-26 18:30:00 – 2021-11-26 19:30:00 Frac-Franche-Comté 2 Passage des Arts

Besançon Doubs

Conférence de Gilles Clément : La part de l’art dans la lecture du paysage

L’École d’art de Belfort et le Frac s’associent pour inviter le jardinier, paysagiste, botaniste, biologiste et écrivain Gilles Clément. L’exposition spectaculaire sur Le Jardin planétaire dont il a été commissaire en 1999 à la Grande Halle de la Villette et ses nombreux écrits, qui constituent une œuvre à la fois théorique et littéraire, l’ont rendu célèbre auprès du grand public. La dimension artistique de ce que nous percevons dans l’espace et que nous appelons « paysage » n’est pas toujours le résultat d’une création consentie.

On peut alors parler d’art involontaire. Gilles Clément aborde cette question à large dimension sur nos territoires et ailleurs. Son intervention fait écho au Wild Cube de l’artiste Lois Weinberger, installé à proximité du Frac.

En partenariat avec l’École d’art de Belfort

reservation@frac-franche-comte.fr +33 3 81 87 87 40 https://www.frac-franche-comte.fr/

Conférence de Gilles Clément : La part de l’art dans la lecture du paysage

L’École d’art de Belfort et le Frac s’associent pour inviter le jardinier, paysagiste, botaniste, biologiste et écrivain Gilles Clément. L’exposition spectaculaire sur Le Jardin planétaire dont il a été commissaire en 1999 à la Grande Halle de la Villette et ses nombreux écrits, qui constituent une œuvre à la fois théorique et littéraire, l’ont rendu célèbre auprès du grand public. La dimension artistique de ce que nous percevons dans l’espace et que nous appelons « paysage » n’est pas toujours le résultat d’une création consentie.

On peut alors parler d’art involontaire. Gilles Clément aborde cette question à large dimension sur nos territoires et ailleurs. Son intervention fait écho au Wild Cube de l’artiste Lois Weinberger, installé à proximité du Frac.

En partenariat avec l’École d’art de Belfort

Frac-Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par