Conférence : “Gigny, Baume-les-Messieurs, Cluny : l’Odyssée des moines du Jura” La Chailleuse La Chailleuse Catégories d’évènement: Jura

La Chailleuse

Conférence : “Gigny, Baume-les-Messieurs, Cluny : l’Odyssée des moines du Jura” La Chailleuse, 10 août 2022, La Chailleuse. Conférence : “Gigny, Baume-les-Messieurs, Cluny : l’Odyssée des moines du Jura” La Chailleuse

2022-08-10 19:00:00 – 2022-08-10

La Chailleuse Jura La Chailleuse Le mercredi 10 août 2022 à 19h en l’église de Saint-Laurent-la-Roche: Gigny, Baume-les-Messieurs, Cluny : l’Odyssée des moines du Jura L’église de Saint-Laurent-la-Roche était une dépendance de l’Abbaye de Gigny. C’est de Gigny qu’est parti l’abbé Bernon accompagné de quelques moines de Gigny et de Baume-les-Messieurs pour créer l’abbaye de Cluny au rayonnement international. Avec René Locatelli, professeur honoraire de l’université de Franche-Comté. Suivons l’histoire de ces moines qui ont marquèrent l’histoire et les paysages du Jura. Entrée: 10euros au profit de la restauration de l’église. amivesaintlaurent@gmail.com https://amive.fr/ Le mercredi 10 août 2022 à 19h en l’église de Saint-Laurent-la-Roche: Gigny, Baume-les-Messieurs, Cluny : l’Odyssée des moines du Jura L’église de Saint-Laurent-la-Roche était une dépendance de l’Abbaye de Gigny. C’est de Gigny qu’est parti l’abbé Bernon accompagné de quelques moines de Gigny et de Baume-les-Messieurs pour créer l’abbaye de Cluny au rayonnement international. Avec René Locatelli, professeur honoraire de l’université de Franche-Comté. Suivons l’histoire de ces moines qui ont marquèrent l’histoire et les paysages du Jura. Entrée: 10euros au profit de la restauration de l’église. La Chailleuse

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, La Chailleuse Autres Lieu La Chailleuse Adresse Ville La Chailleuse lieuville La Chailleuse Departement Jura

La Chailleuse La Chailleuse Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chailleuse/

Conférence : “Gigny, Baume-les-Messieurs, Cluny : l’Odyssée des moines du Jura” La Chailleuse 2022-08-10 was last modified: by Conférence : “Gigny, Baume-les-Messieurs, Cluny : l’Odyssée des moines du Jura” La Chailleuse La Chailleuse 10 août 2022 Jura La Chailleuse

La Chailleuse Jura