Conférence : gestion des émotions et du stress Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Montfaucon-en-Velay

Conférence : gestion des émotions et du stress Montfaucon-en-Velay, 11 février 2022, Montfaucon-en-Velay. Conférence : gestion des émotions et du stress Montfaucon-en-Velay

2022-02-11 – 2022-02-11

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire Montfaucon-en-Velay de 14h30 à 16h30 conférence gestion des émotions et du stress.A l’issue de la conférence vous pourrez mieux connaitre vos émotions et acquérir des outils pour gérer votre stress au quotidien.

Conférence proposée par l’ARSEPT Montfaucon-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay Autres Lieu Montfaucon-en-Velay Adresse Ville Montfaucon-en-Velay lieuville Montfaucon-en-Velay