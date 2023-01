Conférence gesticulée : Y a des cigales dans la fourmilière Martigues, 18 janvier 2023, Martigues .

Conférence gesticulée : Y a des cigales dans la fourmilière

2023-01-18 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-18 21:00:00 21:00:00

Une histoire de dominations, de normes sociales et de luttes, mais aussi une autre histoire du travail et de l’insertion.

Une histoire de perte de sens et de souffrances au travail : souffrance des personnes qui ont sont exclus et de celles qui sont (plus ou moins bien) insérées.



Je dénonce le système capitaliste ordolibéral* et ses instruments que sont l’économie et la gestion qui nous asservissent jusqu’à nous déshumaniser. Cette logique politico-économique est destructrice pour la planète et le vivant dans son ensemble ce qui met en péril nos propres moyens de subsistance.



Est-ce réellement faire preuve d’intelligence et de «progrès» que de sacrifier nos capacités de survie et de résilience sur l’autel de la croissance économique ?

Nous n’avons plus le choix, un autre monde du travail est non seulement possible mais nécessaire !



Je parle également des alternatives économiques, écologiques, sociales et démocratiques dans lesquelles je suis engagée et qui ont du sens pour moi. Bien plus de sens que dans les postes précaires que j’ai occupé où j’étais censée aider les autres à s’insérer !



Et si on redéfinissait le travail en s’émancipant de l’emploi, de la menace du chômage et de la précarité ?

Et si on se mobilisait pour changer les règles du jeu et inverser le rapport de force ?

Vous connaissez la fable « la cigale et la fourmi » de La Fontaine ? Vous êtes plutôt cigale ou fourmi ?

Dans cette conf, je conte la « Véritable Histoire des Cigales et des Fourmis ».

Au café associatif le rallumeur d’étoiles, dans le quartier de l’île.

