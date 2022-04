Conférence gesticulée sur le thème de l’éducation Gentioux-Pigerolles Gentioux-Pigerolles Gentioux-PigerollesGentioux-Pigerolles Catégories d’évènement: Creuse

Gentioux-Pigerolles Creuse Le bourg Gentioux-Pigerolles Creuse Gentioux-Pigerolles Rdv à la renouée à 16h30. Rens/Résa : labascule@millevaches.net Camille viendra faire une conférence gesticulée à La Renouée sur le thème de l’éducation et spécifiquement sur l’âgisme: l’oppression des mineurs. Rdv à la renouée à 16h30. Rens/Résa : labascule@millevaches.net Le bourg Gentioux-Pigerolles Gentioux-Pigerolles

