Conférence gesticulée : Souvent femme jaillit ? Plaidoyer pour la puissance féminine Médiathèque Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Conférence gesticulée : Souvent femme jaillit ? Plaidoyer pour la puissance féminine Médiathèque Mérignac, 31 mai 2022, Mérignac. Conférence gesticulée : Souvent femme jaillit ? Plaidoyer pour la puissance féminine

Médiathèque Mérignac, le mardi 31 mai à 19:00

Partant du principe que l’intime est politique, Valérie Duchaillut déploie dans cette gesticulation une analyse poétique et engagée sur la jouissance féminine, son oppression et les rapports de genre. _Sur inscription / À partir de 16 ans_ Venez assister à une conférence gesticulée autour de l’intimité féminine Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T19:00:00 2022-05-31T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Médiathèque Mérignac Adresse 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Ville Mérignac lieuville Médiathèque Mérignac Mérignac Departement Gironde

Médiathèque Mérignac Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Conférence gesticulée : Souvent femme jaillit ? Plaidoyer pour la puissance féminine Médiathèque Mérignac 2022-05-31 was last modified: by Conférence gesticulée : Souvent femme jaillit ? Plaidoyer pour la puissance féminine Médiathèque Mérignac Médiathèque Mérignac 31 mai 2022 Médiathèque Mérignac Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde