Conférence gesticulée sois belle, naturelle et rebelle Sélestat, jeudi 14 mars 2024.

Conférence gesticulée de Charlotte Darteil dans le cadre du festival « Pluriel ». Dès 14 ans

A travers un récit de vie, Charlotte Darteil interroge le rapport des femmes aux hommes, la construction de la domination masculine, la soumission aux règles et le long chemin vers la construction de soi et la réelle liberté individuelle. Sans tabou, de manière parfois crue et revendicative, elle nous parle de sexualité, de rapport à l’autorité, de maternité et d’émancipation. Elle nous encourage à la remise en question peut-on être une femme et être libre ? Quelle responsabilité individuelle ?

Dès 14 ans.

Dans le cadre du festival Pluriel.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14

18 rue des Bateliers

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est severine.deassis@hotmail.fr

