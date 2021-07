Conférence gesticulée – Saison déconfinées bis Quai Ferdinand Favre, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Nantes.

2021-07-28

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : oui Jauge limitée, inscription sur https://www.interstices.pro/ + 12 ans

À partir de 12 ans Mercredi 28 juillet : Le spectacle de la nature par Julie Legrand L’observation de la nature est une source d’inspiration inépuisable pour les artistes : Caspar David Friedrich ou Claude Monet expriment leurs sensations et sentiments par des interprétations multiples de ces environnements naturels captés en pleine nature. La représentation des effets chromatiques, lumineux et éphémères de la nature captivent les artistes qui se jouent du outdoor/ indoor, comme Le Corbusier ou James Turell qui entretiennnent des rapports ténus entre nature et architecture, entre espace intérieur et nature extérieure. À l’inverse, des artistes comme Olafur Eliasson ou Ann Veronica Janssens, reproduisent des phénomènes naturels dans des espaces clos, en intérieur, et viennent interroger le rapport sur la place de l’Homme et de la Femme dans le monde. Dimanche 1er Août : Le règne de la fée électricité par Diane Gouard D’abord sombre et inquiétante, pleine de fantastique, la nuit du 19e siècle se pare finalement de couleurs. Grâce au gaz puis à l’électricité, la nuit n’est plus noire mais multicolore. On vit de plus en plus la nuit, les salles de concert et les bars ouvrent tard. Mais malgré l’éclairage public et le dynamisme des grands boulevards, on croise toujours une faune étrange, papillons de nuit ou oiseau de proie…

Quai Ferdinand Favre Quai Ferdinand Favre Centre-ville Nantes