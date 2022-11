Conférence gesticulée Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Romain-la-Virvée

Conférence gesticulée Saint-Romain-la-Virvée, 26 novembre 2022, Saint-Romain-la-Virvée. Conférence gesticulée

salle des fêtes Milonis Saint-Romain-la-Virvée Gironde

2022-11-26 16:30:00 – 2022-11-26 22:30:00 Saint-Romain-la-Virvée

Gironde Saint-Romain-la-Virvée Conférence initiée par l’AOL de St Romain et Asques dans le cadre de son action d’éducation populaire. Sciences, techniques et société capitaliste : un conflit de loyauté ? Dans cette Conférence, Alban NENON vous gesticulera la façon dont le système capitalisto-industriel est à l’origine des grandes crises actuelles et comment il transfère la charge de sa responsabilité vers notre responsabilité collective sous couvert d’écocitoyenneté ou compensation carbone. Alban, comme toute personne qui parle de science et de technique se doit d’être neutre. Mais qu’est-ce que la neutralité ? Conférence initiée par l’AOL de St Romain et Asques dans le cadre de son action d’éducation populaire. Sciences, techniques et société capitaliste : un conflit de loyauté ? Dans cette Conférence, Alban NENON vous gesticulera la façon dont le système capitalisto-industriel est à l’origine des grandes crises actuelles et comment il transfère la charge de sa responsabilité vers notre responsabilité collective sous couvert d’écocitoyenneté ou compensation carbone. Alban, comme toute personne qui parle de science et de technique se doit d’être neutre. Mais qu’est-ce que la neutralité ? +33 6 87 35 77 11 AOL Asques – St Romain la Virvée AOL Asques St Romain

Saint-Romain-la-Virvée

dernière mise à jour : 2022-11-18 par OT du Fronsadais

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Romain-la-Virvée Autres Lieu Saint-Romain-la-Virvée Adresse salle des fêtes Milonis Saint-Romain-la-Virvée Gironde OT du Fronsadais Ville Saint-Romain-la-Virvée lieuville Saint-Romain-la-Virvée Departement Gironde

Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-romain-la-virvee/

Conférence gesticulée Saint-Romain-la-Virvée 2022-11-26 was last modified: by Conférence gesticulée Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée 26 novembre 2022 Gironde saint romain la virvée salle des fêtes Milonis Saint-Romain-la-Virvée Gironde OT du Fronsadais

Saint-Romain-la-Virvée Gironde