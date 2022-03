Conférence gesticulée ” qui a tué le militant” Lorentzen, 17 mars 2022, Lorentzen.

Conférence gesticulée ” qui a tué le militant” Lorentzen

2022-03-17 – 2022-03-17

Lorentzen Bas-Rhin Lorentzen

EUR Cette conférence gesticulée, qui mêle jeux de rôles et Cluedo géant, raconte l’histoire de Victor KOPP, tombé dans le monde associatif à 17 ans, il soulèvera toutes les contradictions et questionnements qu’il a rencontrés, notamment sur la place des salariés et des bénévoles, pour finalement tenter de trouver “qui a tué le militant”?

Réservé aux adultes, animé par Victor KOPP, animateur d’Education Populaire à la Coopérative La Braise.

20h – Gratuit – sur inscription au 03 88 00 55 55 .

+33 3 88 00 55 55

Lorentzen

