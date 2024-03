Conférence gesticulée les femmes dans le rock Le Kiosque Dinan, mercredi 20 mars 2024.

Conférence gesticulée les femmes dans le rock Le Kiosque Dinan Côtes-d’Armor

Cette conférence gesticulée est à la fois informations et pensées sur le monde du rock et un hommage aux femmes vivantes, vibrantes, rythmantes qui évoluent dans cet univers.

Elle est aussi interrogation et confidence sur un parcours de femme dans ses forces, ses vulnérabilités, ses doutes, ses créativités, ses désirs et ses engagements.

Fragile et rockeuse, souriante et frondeuse, sincère et rêveuse, Suzy Q, blouson de cuir et collant fou, a le rythme autour du cou, allez la voir un poing c’est tout ! .

Début : 2024-03-20 18:30:00

fin : 2024-03-20

Le Kiosque 21 rue Victor Basch

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne conservatoire.dinan@dinan-agglomeration.fr

