Le centre Victor Gelez accueille la danseuse Carine Cottineau pour une conférence dansée sur l’histoire de la danse orientale. Cette performance retrace l’évolution de cette danse, du culte des déesses-mères à l’engouement des cabarets égyptiens, en passant par l’empreinte des danseuses tziganes. C’est aussi le récit des femmes cosmopolites, d’origines et de conditions sociales hétérogènes, qui éprouvent cette danse, à la fois intimiste et festive. Carine Cottineau explore, le temps d’un spectacle, l’histoire de la danse orientale dans ces dimensions esthétique, sociale, politique et ethnologique. Centre Paris Anim’ Victor Gelez 1-3 rue Victor Gelez 75011 Paris Contact : https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/ 0155288790 gelez@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/Victorgelez https://www.facebook.com/Victorgelez https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/Conference-gesticulee-L-Empreinte.html

