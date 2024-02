CONFÉRENCE GESTICULÉE LE POIL INCARNÉ Cattenom, mercredi 13 mars 2024.

CONFÉRENCE GESTICULÉE LE POIL INCARNÉ Cattenom Moselle

Mercredi

Découvrez cette conférence particulière sur le poil.

« Le poil, un prétexte pour révéler bien plus qu’il n’y parait. Le corps devient un réel enjeu et l’intime devient politique. » Avec humour et anecdotes, Estelle Brocard lève le tabou du poil pour passer en revue les idées reçues.

La conférence gesticulée a obtenu le prix régional Grand Est 2019 égalité femmes hommes.

À partir de 12 ans sur réservationTout public

12 EUR.

Début : 2024-03-13 20:00:00

fin : 2024-03-13 21:30:00

39 rue des Châteaux

Cattenom 57570 Moselle Grand Est a.pollet@mairie-cattenom.fr

