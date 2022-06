Conférence gesticulée Lascazères Lascazères Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lascazères

Conférence gesticulée Lascazères, 2 juillet 2022, Lascazères. Conférence gesticulée

13 cami dou sergent Gîte les saisons de la sylve LASCAZERES Lascazères Hautes-Pyrénées Gîte les saisons de la sylve 13 cami dou sergent

2022-07-02 18:00:00 – 2022-07-02

Gîte les saisons de la sylve 13 cami dou sergent

Lascazères

Hautes-Pyrénées Conférence gesticulée « J’aurais du m’appeler Aïcha » ou l’identité française en question, de Nadège de Vaulx(-Velin) « Un mois avant ma naissance, la mère de mon père décède. La tradition veut que la première fille née après ce décès hérite du prénom de la défunte. Ma grand-mère s’appelait Aïcha, elle était Algérienne. Pourtant, je m’appelle Nadège. Trois quart Algérienne, un quart Française. Algérienne de sang, Française de sol. Pas tout à fait Française, pas vraiment Algérienne. Pour les descendants d’Algérien.nes, il y a comme une zone d’ombre : une histoire coloniale mise sous silence, une guerre faite « d’événements », des représentations racistes et des inégalités qui perdurent. Intégrée par l’école républicaine, bercée par le mythe national, j’ai joué le jeu de l’intégration. En m’assimilant, j’ai refoulé une partie de mon héritage. Je fais aujourd’hui marche arrière en prenant bien soin de ramasser un à un tous les indices et reformer le puzzle de mon histoire, de notre histoire pour mieux la déconstruire. Alors que les débats identitaires grondent en France et qu’il y a comme une injonction à choisir son camp, comment s’émanciper d’identités qu’on voudrait nous imposer et trouver sa propre voie ? » teaser :

*La conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire qui permet d’expliquer, déconstruire, informer, sensibiliser sur une thématique sociale et politique. C’est également le récit d’un parcours personnel, de ses prises de conscience, agrémenté d’anecdotes, de moments d’émotion et d’humour. Inscriptions recommandées avant le 29 juin. Casse croûte offert à l’issue de la représentation. Gîte les saisons de la sylve 13 cami dou sergent Lascazères

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lascazères Autres Lieu Lascazères LASCAZERES Adresse Lascazères Hautes-Pyrénées Gîte les saisons de la sylve 13 cami dou sergent Ville Lascazères lieuville Gîte les saisons de la sylve 13 cami dou sergent Lascazères Departement Hautes-Pyrénées

Lascazères LASCAZERES Lascazères Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lascazeres/

Conférence gesticulée Lascazères 2022-07-02 was last modified: by Conférence gesticulée Lascazères Lascazères LASCAZERES 2 juillet 2022 13 cami dou sergent Gîte les saisons de la sylve LASCAZERES Lascazères Hautes-Pyrénées

Lascazères Hautes-Pyrénées