Conférence gesticulée : la fleur de l’âge

2023-01-14 20:00:00 – 2023-01-14 21:15:00 Passée la cinquantaine, Françoise Poujoulet s’interroge sur cet âge qui fait peur à de nombreuses femmes. Peur des conséquences physiologiques, physiques et psychiques engendrées par la ménopause, mais peur aussi d’être aspirée par le vortex de l’invisibilité sociale qui touche les femmes de cet âge-là. Elle mêle expériences de vie et éléments de réflexion : à l’angle d’une anecdote sur un stand de charcuterie ou d’une discussion de bistrot, on y croise Mona Chollet, Pierre Bourdieu, Virginie Despentes…et bien d’autres encore…L’Autre Scène poursuit ce cycle de conférences gesticulées débuté la saison dernière : à mi-chemin entre la conférence et le théâtre, la conférence gesticulée est une forme théâtrale originale qui nous fait réfléchir et nous invite au débat. Une expérience de vie portée au plateau qui favorise les échanges avec la salle. Conférence gesticulée sur le thème de la peur des femmes d’arriver à « la fleur de l’âge », la cinquantaine par Françoise Poujoulet. Tout public adolescents et adultes dernière mise à jour : 2022-10-15 par

