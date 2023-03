Conférence gesticulée « Jouer c’est politique » Thenay Thenay Catégories d’Évènement: Indre

Conférence gesticulée « Jouer c’est politique », 23 avril 2023, Thenay Thenay. Conférence gesticulée « Jouer c’est politique » Thenay Indre

2023-04-23 15:00:00 – 2023-04-23 Thenay

Indre Thenay Une autre histoire de l’animation socio-culturelle. Mi-spectacle mi-conférence. Conférence gesticulée de Sylvain Eudeline. mouvement.la.meute@gmail.com +33 6 70 11 79 39 Thenay

