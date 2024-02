Conférence gesticulée « Je suis grosse, gourmande et je t’emm*** » Jeu de Paume Rennes, mercredi 3 avril 2024.

Cette conférence gesticulée vous invite à entrer dans la cuisine de Maëlle, qui vous parle de son parcours de vie, des facteurs de l’obésité ou encore le féminisme & les injonctions de la beauté. Mercredi 3 avril, 18h30 1

Du 2024-04-03 18:30 au 2024-04-03 20:00.

Cette conférence gesticulée, pleine d’humour et de tendresse, vous invite à entrer dans la cuisine de Maëlle, qui vous parle de sa famille & de son parcours de vie, en passant par l’IMC & les facteurs de l’obésité, les troubles du comportement alimentaire ou encore le féminisme & les injonctions de la beauté : « Tu serais quand même plus jolie avec quelques kilos en moins… », « Non mais toi ça te va bien, t’es super harmonieuse avec toutes tes formes ! »

A découvrir le 3 avril, à 18h30 – gratuit sur inscription (cliquez ci-dessous)

gratuit, sur inscription

Jeu de Paume 12 rue Saint Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine