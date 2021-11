Conférence gesticulée // “Je jure de lutter en toute loyauté” Le Maquis, 26 novembre 2021, Brest.

le vendredi 26 novembre à Le Maquis

« Je jure de lutter en toute loyauté » L’innovation sociale et la start-up nation… Comment le capitalisme s’est emparé de l’économie sociale et solidaire avec une formule magique : in-no-va-tion-so-ciale ! L’ESS, vous voyez ? Non, pas le SS, l’ESS : l’économie sociale et solidaire. “L’économie qui sait où elle va”, celle “qui donne du sens à l’économie”. Logique, ça va de soi, non ? Ben non. Loin de l’image d’Epinal d’une alternative au capitalisme prédateur, un pan de plus en plus important de l’économie sociale et solidaire a succombé aux sirènes du néolibéralisme, avec une devise officieuse, énoncée comme une sainte trinité : pragmatisme, agilité, résilience. Après 15 ans de navigation dans ses eaux troubles, je (ESS 117) vous propose, tel un espion à la sauce ESS 117, de mettre à nu la réalité d’un tiers-secteur, qui porte de plus en plus mal son nom, et de montrer, aussi, que l’espoir est toujours là, à portée de main, ou de poing levé. Mais à une condition : celle de lutter, ensemble! Une conférence gesticulée, c’est quoi ? Prise de parole publique sous la forme d’un spectacle politique militant, c’est un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager ce qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a compris. Acte subversif, la conférence gesticulée transgresse la légitimité (toujours contestée) à parler en public. Elle dévoile, dénonce, questionne et analyse les mécanismes d’une domination dans un domaine donné – ici, l’économie sociale et solidaire. Et parce que l’humour est une arme politique, la conférence gesticulée utilise aussi l’autodérision et le rire. ESS 117 Information et réservation : [coordination@lemaquis.org](mailto:coordination@lemaquis.org) Adhésion journalière à 2 euros Le Maquis, 12 rue Victor Eusen à Brest 02 98 43 16 70

Entrée sur adhésion à 2 euros et sur inscription

Le Maquis 12 rue victor eusen Brest Saint-Pierre-Quilbignon Finistère



