Conférence gesticulée : Je jure de lutter en toute loyauté Centre Paris Anim’ Mado Robin, 19 novembre 2022, Paris.

Le samedi 19 novembre 2022

de 16h00 à 17h45

. gratuit

Gratuit sur inscription

Associations, Coopératives, Économie Sociale et Solidaire, Engagement citoyen, Innovation sociale, Luttes sociales, Social business

A partir de ses expériences, Gwendal Evenou vous propose un voyage à travers l’Economie Sociale et Solidaire et ses travers.

Gwendal Evenou partage son constat à l’origine de cette conférence : « A moi comme à d’autres, ça me paraissait évident, en tant que militant « altermondialiste » (comme on disait à l’époque) de m’engager dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), aussi bien à titre professionnel que bénévole.

A 40 ans passés, et après une quinzaine à travailler dans différents secteur de l’ESS (insertion par l’activité économique, commerce équitable, circuits courts alimentaires, entrepreneuriat social, accompagnement de projets collectifs), j’ai décidé de me poser, pour regarder sous un autre angle ces 15 ans au service de la « cause », et témoigner de la lente évolution de cette passionnante alternative issue du mouvement ouvrier du 19ème siècle vers les préceptes du néolibéralisme. »

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/conference-gesticulee-je-jure-de-lutter-en-toute-loyaute 0182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.billetweb.fr/conference-gesticulee-je-jure-de-lutter-en-toute-loyaute

