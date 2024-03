Conférence Gesticulée « Jamais sans nos portables » Digital Campus Labège Enova Labège, jeudi 21 mars 2024.

Conférence Gesticulée « Jamais sans nos portables » Vincent Viala prend conscience que les portables ne sont pas que de simples objets de divertissement et nous embarque, non sans auto-dérision, vers une remise en cause des usages du numérique. Jeudi 21 mars, 19h00 Digital Campus Labège Enova Tout public – Gratuit – Animé par Vincent Viala

Début : 2024-03-21T19:00:00+01:00 – 2024-03-21T20:30:00+01:00

Semaine du numérique responsable du 16 au 23 mars 2024

Durant toute la semaine, le Sicoval propose une trentaine d’évènements gratuits (ateliers, conférences, animations pour le grand public et les professionnels…). L’occasion cette année encore de permettre à chacun de comprendre les opportunités du numérique mais également d’en mesurer les risques et impacts sociaux, environnementaux,….

Adossée au Digital Cleanup Day, Journée Mondiale du nettoyage numérique, l’ambition est aussi de créer une dynamique collective autour du numérique responsable.

Le numérique responsable au coeur des enjeux de transition du Sud-Est Toulousain

Impliqué de longue date sur une trajectoire vertueuse du numérique auprès de ses agents, des acteurs du territoire et des habitants, le Sicoval a fait le choix d’un numérique responsable à la fois inclusif et durable.

Digital Campus Labège Enova 505 rue Jean Rostand Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

semainedunumeriqueresponsable