Place, Brassy (58), le samedi 9 avril à 17:30

**”Le Morvan, une terre de transmissions”** 17h30 ” Le bal contre-attaque – Pour en finir avec la danse” Conférence gesticulée avec Christophe Apprill ( danseur et sociologue ) 20h30 Concert – Bal Trad / Hommage à Alain Mignot (par ses amis musiciens) **Musiciens présents** : La Croix Feuillée, Alain Chatry, Gilles Kusmeruk, Amaury Babault, Michel Nioulou, Gilles Lauprêtre, Anaïs Beauvais-Hardion, Yves Cranga, François Tillerot, Martine et Sylvain Mathieu, Nathalie Joachim, Agnès et Nicolas Guy Pour tout connaître sur ces deux événements et découvrir les contenus : *source : événement [Conférence gesticulée et Concert-Bal Trad Hommage à Alain Mignot](https://agendatrad.org/e/35788) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Clin d'oeil Place,Brassy (58)

