Allier Chouvigny par Julien DUPOUX – “Le bon filon de l’éco-terrorisme”

Comment des bouseux du fin fond de la Creuse peuvent-ils s’opposer à des gros industriels miniers ? Comment s’opposer à un projet de mine d’or mène à être considéré comme dangereux ? communication@lagrangeajean.com +33 6 78 73 67 38 http://www.lagrangeajean.com/ Chouvigny

