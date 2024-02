Conférence gesticulée droits des femmes Sélestat, samedi 3 février 2024.

Conférence gesticulée de Sophie Nicolas. Un jour, je me suis dit « si moi je respecte la philosophie, les philosophes me respectent-ils en tant que femme ? Les philosophes et l’institution philosophique n’ont-ils pas tout fait pour limiter le pouvoir émancipateur de la philosophie ? En constatant cet ordre établi, dans leurs œuvres intellectuelles, militantes, et dans leur parcours de vie, certaines femmes philosophes, qui ont vécu concrètement la domination, ne nous montrent-elles pas l’exemple et ne nous invitent-elles pas à faire sortir la philosophie de sa tour d’ivoire, à constater l’exclusion d’autres catégories minorisées dans le champ philosophique et à en refaire un réel outil d’émancipation pour tous ?0 EUR.

16c place du Marché aux Choux

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est cidh@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 16:00:00

fin : 2024-02-03



