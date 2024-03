Conférence gesticulée de Nadège de Vaulx (-en Velin), « J’aurais dû m’appeler Aïcha » ou l’identité française en question Le picoulet Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 19h00 à 22h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Pour vous rendre au Picoulet : métro Belleville, Couronnes, Goncourt, Parmentier

Conférence gesticulée dans le cadre la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme

J’aurais dû m’appeler Aïcha ou {l’identité française en question} Une conférence gesticulée c’est à la fois de l’autobiographie, de la théorie et

de l’analyse ; un mélange de choses vécues, de choses

comprises et de choses apprises. « …Je m’appelle Nadège, trois quart algérienne, un quart française… » …Une histoire coloniale mise sous silence…des représentations racistes et des inégalités qui perdurent. « …ramasser un à un tous les indices et reformer le puzzle de mon histoire, de notre histoire pour mieux la déconstruire »

Le picoulet 59 rue de la fontaine au roi 75011

Contact : +33153389997 federation-paris@mrap.fr

