Conférence gesticulée de Michel Benizri : Moi français, juif, arabe, comment j'ai démissionné du sionisme"

le samedi 7 mai à 20:00

Michel Benizri propose de défaire l’écheveau autour d’un bon thé à la menthe. Il vous racontera les faces visibles et cachées de l’histoire grande ou petite qui nous ont conduits au conflit israélo-palestinien : deux peuples (?) qui convoitent un même territoire sur lequel ils vivent. Soirée au chapeau, merci pour l’artiste ! Pensez à réserver.

