Conférence gesticulée de la fourche à la fourchette non l’inverse ! Amphithéâtre du lycée agricole Montmorot, mardi 30 janvier 2024.

Par Mathieu Dalmais

« Le bio c’est trop cher ! Manger sainement est réservé aux riches ! Les gens mangent du tout prêt parce que c’est moins cher ! »

Autant de phrases que nous entendons tous.tes régulièrement dans les discussions autour de l’agriculture, de la consommation locale et/ou d’une alimentation saine et accessible à tous.tes.

Et s’il était possible d’envisager une agriculture préservant biodiversité, humanité et société ? Au même titre que la sécurité sociale de la santé telle qu’elle a été conçue en 1945, pourquoi ne pas créer la sécurité sociale de l’alimentation ?

Événement en partenariat avec JNE. EUR.

Amphithéâtre du lycée agricole 614 Avenue Edgar Faure

Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté azertyrom@hotmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 19:30:00

fin : 2024-01-30 21:30:00



