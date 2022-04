Conférence gesticulée + Concert MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Le vendredi 15 avril, à 19h30, la MJC Boby Lapointe de Villebon et l’Observatoire du CRA (Centre de Rétention Administratif) de Palaiseau vous convient à leur temps fort autour de la semaine de la solidarité : Conférence gesticulée « J’aurais dû m’appeler Aïcha (ou l’identité française en question) » par Nadège de Vaulx Concerts de Waadkarim et des ateliers Ethno Petit buffet

Entrée libre

