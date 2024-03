Conférence gesticulée : c’est qui le bonhomme? Le Bus Magique Lille, jeudi 4 avril 2024.

Conférence gesticulée : c’est qui le bonhomme? Voyage chez les dominants… Moi, c’est Nico. En 2018, je parviens à hurler « j’en ai marre d’être un homme ! ».

Mais au fait, c’est quoi un homme, un vrai ? Et comment ça se dresse, un homme ? Jeudi 4 avril, 19h30 Le Bus Magique Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T19:30:00+02:00 – 2024-04-04T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T19:30:00+02:00 – 2024-04-04T23:00:00+02:00

Entre ma vie en zigzag et celle de mon père, (re)découvrons la folie et les jeux silencieux qui gouvernent les hommes, et surtout, l’urgence de s’en émanciper si nous voulons un monde plus égalitaire.

Avec l’Etincelle

Les prochaines dates des conférences gesticulées à bord :

– jeudi 9 mai 2024 « De la sorcière à la psychomotricienne »

– jeudi 20 juin 2024 : on vous dévoile bientôt la thématique

Plus d’infos ici : https://l-etincelle.fr/…/09/15/mon-corps-la-bouffe-et-moi/

Modalités :

Conférence « au chapeau » : à prix libre (si vous le pouvez et le voulez, venez avec un peu de monnaie !)

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/812260867438351/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D »}, {« type »: « email », « value »: « lebusmagique.lille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 3 74 09 78 81 »}] [{« link »: « https://l-etincelle.fr/…/09/15/mon-corps-la-bouffe-et-moi/ »}] Péniche