Émilienne Heddache, ancienne conseillère principale d’éducation (CPE), présente sa «rébellion» par le biais d’une conférence gesticulée. De la promotion de l’égalité fille-garçon à l’accompagnement des élèves LGBT+, l’Éducation nationale est-elle plutôt du côté lumineux ou du côté obscur de la force? Une rencontre avec la conférencière sera proposée, après la représentation, afin de débattre sur le sujet.

À partir de 15 ans. Gratuit. Durée: 1h45

2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T22:00:00

