CONFERENCE GESTICULEE – BAISSE LES YEUX QUAND J’TE PARLE Agde, 16 novembre 2021, Agde.

CONFERENCE GESTICULEE – BAISSE LES YEUX QUAND J’TE PARLE 2021-11-16 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-16 19:30:00 19:30:00

Agde Hérault Agde

En tissant le fil rouge de l’enjeu politique que représente l’accompagnement de l’enfant, Camille, citoyenne révoltée par la violence du monde, partage son expérience de maman tâtonnante avec sa fille…

Que semons-nous comme graines, sans le vouloir, dans nos rapports de force quotidiens avec les enfants ?

Quelles différences y a-t-il entre notre réalité et celle des enfants ?

Serions-nous à la fois si semblables et si différents ?

Cette conférence s’adresse aux parents, aux accompagnants(es) de la petite enfance, aux futurs parents, aux enfants devenus grands, aux parents devenus grands-parents… Chansons et lecture d’albums littérature jeunesse ponctuent ce temps de partage !

Conférence gesticulée animée par Camille Pasquier

Projection commentée suivie (sous réserve) d’un goûter participatif

Gratuit sur réservation

