33220 EUR Fils autiste, père artiste… ou comment l’humour peut faire bouger les lignes!

Conférence gesticulée par Laurent Savard. A la suite de cette

représentation , une séance de dédicace de son livre est proposée dans le Hall du cinéma : » Gabin sans limites » aux éditions Payot.

Conférence gesticulée pour la semaine de sensibilisation à l’autisme.

