Conférence gesticulée « Agonie des rivières comtoises pêcher capital ! » salle associative de la mairie Fontain, vendredi 15 mars 2024.

Quand vous aurez compris les sept péchés capitaux qui sont les causes de l’agonie des rivières comtoises, alors vous comprendrez pourquoi pêcher est capital.

La conférence gesticulée de Manon Silvant POTE et membre du collectif SOS Loue et Rivières Comtoises et de la CPEPESC* de Franche-Comté aborde cette thématique en utilisant les outils du théâtre mise en scène, décor, … et en mélangeant apports scientifiques et réflexions personnelles.

Cette conférence sera suivie d’un pot de l’amitié.

* Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères EUR.

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

salle associative de la mairie Place de l’Eglise

Fontain 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@afondlatransition.fr

