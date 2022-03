Conférence “Gérer les émotions des autres” Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence Gréoux-les-Bains EUR 7 La bonne gestion des émotions des autres passe par une écoute centrée sur l’autre, une empathie, une prise de conscience de vos propres besoins et de ceux de votre interlocuteur. Elle crée des liens authentiques et évite les conflits. info@harmoning.fr +33 4 92 79 65 05 http://www.harmoning.fr/ Association Harmoning Association Harmoning – 43, Avenue des Alpes Gréoux-les-Bains

