Conférence GERBAPP : la grotte de Rouffignac, quelques éléments de sémiologie Saint-Germain-et-Mons Saint-Germain-et-Mons Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Germain-et-Mons

Conférence GERBAPP : la grotte de Rouffignac, quelques éléments de sémiologie Saint-Germain-et-Mons, 11 mars 2022, Saint-Germain-et-Mons. Conférence GERBAPP : la grotte de Rouffignac, quelques éléments de sémiologie Salle des fêtes Le bourg Saint-Germain-et-Mons

2022-03-11 – 2022-03-11 Salle des fêtes Le bourg

Saint-Germain-et-Mons Dordogne Saint-Germain-et-Mons Une conférence par Frédéric PLASSARD, docteur en préhistoire, sur le sujet de « La grotte de Rouffignac. Quelques éléments de sémiologie ».

Pour y assister, il vous est demandé de vous inscrire, comme d’habitude, soit sur le tableau en ligne, soit par SMS. Une conférence par Frédéric PLASSARD, docteur en préhistoire, sur le sujet de « La grotte de Rouffignac. Quelques éléments de sémiologie ».

Pour y assister, il vous est demandé de vous inscrire, comme d’habitude, soit sur le tableau en ligne, soit par SMS. +33 6 80 14 98 06 Une conférence par Frédéric PLASSARD, docteur en préhistoire, sur le sujet de « La grotte de Rouffignac. Quelques éléments de sémiologie ».

Pour y assister, il vous est demandé de vous inscrire, comme d’habitude, soit sur le tableau en ligne, soit par SMS. ©OTBergerac

Salle des fêtes Le bourg Saint-Germain-et-Mons

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Germain-et-Mons Autres Lieu Saint-Germain-et-Mons Adresse Salle des fêtes Le bourg Ville Saint-Germain-et-Mons lieuville Salle des fêtes Le bourg Saint-Germain-et-Mons Departement Dordogne

Saint-Germain-et-Mons Saint-Germain-et-Mons Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-et-mons/

Conférence GERBAPP : la grotte de Rouffignac, quelques éléments de sémiologie Saint-Germain-et-Mons 2022-03-11 was last modified: by Conférence GERBAPP : la grotte de Rouffignac, quelques éléments de sémiologie Saint-Germain-et-Mons Saint-Germain-et-Mons 11 mars 2022 Dordogne Saint-Germain-et-Mons

Saint-Germain-et-Mons Dordogne