Conférence : Georges Brassens par Jérôme Arnould Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Conférence : Georges Brassens par Jérôme Arnould Erquy, 20 mai 2022, Erquy. Conférence : Georges Brassens par Jérôme Arnould Bibliothèque du Blé en herbe 1 Rue Guérinet Erquy

2022-05-20 – 2022-05-20 Bibliothèque du Blé en herbe 1 Rue Guérinet

Erquy Côtes d’Armor “Brassens fait partie de nous” Maxime Le Forestier En amont du festival le chant des vagues et en lien avec l’exposition présentée à la bibliothèque jusqu’au 8 juin, l’artiste Malo animera une conférence sur Georges Brassens, sa vie, son œuvre. “Brassens fait partie de nous” Maxime Le Forestier En amont du festival le chant des vagues et en lien avec l’exposition présentée à la bibliothèque jusqu’au 8 juin, l’artiste Malo animera une conférence sur Georges Brassens, sa vie, son œuvre. Bibliothèque du Blé en herbe 1 Rue Guérinet Erquy

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Bibliothèque du Blé en herbe 1 Rue Guérinet Ville Erquy lieuville Bibliothèque du Blé en herbe 1 Rue Guérinet Erquy Departement Côtes d'Armor

Erquy Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Conférence : Georges Brassens par Jérôme Arnould Erquy 2022-05-20 was last modified: by Conférence : Georges Brassens par Jérôme Arnould Erquy Erquy 20 mai 2022 Côtes-d’Armor Erquy

Erquy Côtes d'Armor