Conférence géopolitique « Que veut l’Iran? » animée par Bruno Modica.

Puissance régionale, l’Iran est une république islamique depuis février 1979. Engagé entre 1980 et 1988 dans une guerre contre l’Irak, l’Iran a depuis mené des actions déstabilisantes au Liban comme au Yémen. Il a permis à Bachar al-Assad, le dirigeant syrien, de sauver son régime menacé depuis 2011, et se rapproche de la Russie et de la Chine. Pour autant le régime islamique semble menacer de l’intérieur par une contestation de sa jeunesse, et par des oppositions de factions parmi les dirigeants du pays. Ce pays est considéré comme étant en capacité à très court terme de disposer de l’arme nucléaire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 18:00:00

fin : 2024-03-27

11 Avenue Professeur Amédée Borrel

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mairie@mairiecazoulslesbeziers.fr

