Les enjeux d'un e gouvernance mondiale. L'évolution actuelle du climat est au cœur de tous les débats. Depuis qu'on peut le mesurer, le climat de la Terre à pourtant varié très souvent, à l'échelle des temps géographique et historiques. Ce constat qui apporte de l'eau au moulin des « climatosceptiques » ne saurait cependant occulter l'emballement des phénomènes depuis quelques décennies. L'humanité se retrouve ainsi à la croisée des chemins avec, à court ou moyen terme, la question cruciale de l'habitabilité des territoires et des transferts massifs de population. Les initiatives multiples mais en ordre dispersé nécessiteraient d'être coordonnées à l'échelle planétaire. Christophe Giraud, docteur en géographie, présentera ce problème très actuel et répondra aux questions au cours de l'échange qui suivra cette conférence

