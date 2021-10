Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, Indre Conférence – “Géopolitique de l’eau douce et de l’eau salée, tensions sur une ressource essentielle à la vie” Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Conférence – "Géopolitique de l'eau douce et de l'eau salée, tensions sur une ressource essentielle à la vie" 2021-10-20 19:00:00 – 2021-10-20 21:00:00

Sur la « planète bleue », le ratio eau douce / eau salée (3 % – 97 %) alerte sur la gestion d'une source de vie irremplaçable. En maintes régions du monde, la pénurie ou les mauvais usages multiplient les situations de « stress hydrique » et de conflits pour l'eau. Support d'innombrables échanges (matières premières, sources d'énergie, produits manufacturés), l'océan mondial est lui-même mis à l'épreuve : les ressources halieutiques s'amenuisent et les ambitions rivales des grandes puissances questionnent le droit maritime international. L'université Populaire d'Argenton-sur-Creuse organise une conférence sur la Géopolitique de l'eau douce et de l'eau salée. Cette conférence est animée par Christophe GIRAUD, Docteur en Géographie.

