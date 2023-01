Conférence : Géologie, science de la terre vivante Bergerac Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

2023-02-13 15:00:00 – 2023-02-13

L'université du temps libre vous propose une conférence sur le thème de la Géologie, science de la terre vivante. La géologie sera abordée en considérant successivement : 1) la structure même de la terre, avec ses différentes enveloppes: écorce, manteau et noyau ; 2) les stades de la « vie » des océans au travers de plusieurs exemples ; 3) l'origine et le développement de plusieurs exemples de montagnes : Andes, Alpes, Himalaya, Pyrénées ; 4) un scénario hypothétique de l'avenir de la terre, océans et continents, dans un lointain avenir. » Par Alain Piqué, ancien Professeur de Géologie (universités de Strasbourg et de Bretagne occidentale).

