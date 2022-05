Conférence “Gédéon de Moutard, périgourdin et enseigne de vaisseau dans les antilles au XVIIe siècle” Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: 24000

Périgueux

Conférence “Gédéon de Moutard, périgourdin et enseigne de vaisseau dans les antilles au XVIIe siècle” Périgueux, 30 juin 2022, Périgueux. Conférence “Gédéon de Moutard, périgourdin et enseigne de vaisseau dans les antilles au XVIIe siècle” Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux

2022-06-30 18:00:00 – 2022-06-30 19:00:00 Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges

Périgueux 24000 EUR Il est rare de rencontrer un marin périgourdin, participant aux guerres des Antilles au XVIIe siècle.

C’est le cas de Gédéon de Moutard, né à Eymet en 1640. Jusqu’à 1702, l’on suit sa destinée, celle d’un cadet de famille, issu de la robe, et apparemment d’un milieu protestant, optant pour l’aventure. C’est aussi l’époque, en 1670, où Colbert constitua une nouvelle compagnie de gardes de Marine, ancêtre de l’école navale. Gédéon avait alors 21 ans. Sans doute participa-t-il aux combats navals qui eurent lieu peu de temps après dans la Manche contre les Hollandais. La suite de ses aventures mouvementées, avant qu’il ne revienne se marier et mourir en Périgord en 1702, est le sujet de cette conférence. Par Gontran des Bourboux, docteur en histoire à la Sorbonne.

Entrée libre. Il est rare de rencontrer un marin périgourdin, participant aux guerres des Antilles au XVIIe siècle.

C’est le cas de Gédéon de Moutard, né à Eymet en 1640. Jusqu’à 1702, l’on suit sa destinée, celle d’un cadet de famille, issu de la robe, et apparemment d’un milieu protestant, optant pour l’aventure. C’est aussi l’époque, en 1670, où Colbert constitua une nouvelle compagnie de gardes de Marine, ancêtre de l’école navale. Gédéon avait alors 21 ans. Sans doute participa-t-il aux combats navals qui eurent lieu peu de temps après dans la Manche contre les Hollandais. La suite de ses aventures mouvementées, avant qu’il ne revienne se marier et mourir en Périgord en 1702, est le sujet de cette conférence. Par Gontran des Bourboux, docteur en histoire à la Sorbonne.

Entrée libre. Il est rare de rencontrer un marin périgourdin, participant aux guerres des Antilles au XVIIe siècle.

C’est le cas de Gédéon de Moutard, né à Eymet en 1640. Jusqu’à 1702, l’on suit sa destinée, celle d’un cadet de famille, issu de la robe, et apparemment d’un milieu protestant, optant pour l’aventure. C’est aussi l’époque, en 1670, où Colbert constitua une nouvelle compagnie de gardes de Marine, ancêtre de l’école navale. Gédéon avait alors 21 ans. Sans doute participa-t-il aux combats navals qui eurent lieu peu de temps après dans la Manche contre les Hollandais. La suite de ses aventures mouvementées, avant qu’il ne revienne se marier et mourir en Périgord en 1702, est le sujet de cette conférence. Par Gontran des Bourboux, docteur en histoire à la Sorbonne.

Entrée libre. Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: 24000, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Ville Périgueux lieuville Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux Departement 24000

Périgueux Périgueux 24000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Conférence “Gédéon de Moutard, périgourdin et enseigne de vaisseau dans les antilles au XVIIe siècle” Périgueux 2022-06-30 was last modified: by Conférence “Gédéon de Moutard, périgourdin et enseigne de vaisseau dans les antilles au XVIIe siècle” Périgueux Périgueux 30 juin 2022 24000 Périgueux

Périgueux 24000